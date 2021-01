Polizei und Kommunen in der Rhön rüsten sich fürs Wochenende

Die unterfränkische Polizei will am kommenden Wochenende verstärkt in der bayerischen Rhön kontrollieren. Auch, wenn der erwartete Ansturm auf Ausflugsziele in der Rhön am Dreikönigstag ausgeblieben ist, rechnet die Polizei am zweiten Januarwochenende mit hohen Besucherzahlen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Polizei bittet um Disziplin bei Autofahrern

Deshalb ruft die Polizei dazu auf, ausschließlich auf ausgewiesenen Parkplätzen zu parken und Wendeplätze für Räumfahrzeuge sowie Rettungswege freizuhalten. Außerdem bittet die Polizei die Besucher darum, sich an die Corona-Regeln zu halten. Am ersten Wochenende des neuen Jahres war es zu einem hohen Besucheraufkommen an den Ausflugszielen der bayerischen Rhön gekommen. Einige Autofahrer hatten laut Polizei erhebliche Verkehrsstörungen verursacht, indem sie zum Beispiel Parkverbote nicht beachtet hatten.

Parkplätze und Zufahrten der Wasserkuppe gesperrt

Noch weiter geht man in der hessischen Rhön. Der Landkreis Fulda und die Stadt Gersfeld haben für das kommende Wochenende die Sperrung von touristischen Parkplätzen und der Zufahrten zur Wasserkuppe veranlasst. Darüber berichten die Osthessen News. Damit reagieren die Verwaltungen auf den immensen Besucheransturm der vergangenen Wochen. Die Parkplätze bleiben am Samstag und am Sonntag zwischen 9.00 und 16.00 Uhr gesperrt.

Landrat vermisst Einsicht der Besucher

"Die Situation in den vergangenen Tagen hat gezeigt, dass es leider zu vielen Autofahrern an der Einsicht mangelt, was es bedeutet, sich rücksichtsvoll zu verhalten", so Fuldas Landrat Bernd Woide. Für die Durchsetzung der Sperrung werde die Polizei sorgen, heißt es. Die Wasserkuppe liegt in den hessischen Rhön und wird auch von unterfränkischen Tagesausflüglern oft und gerne besucht.