Polizei und Bundeswehr üben in Hof gemeinsame Terrorabwehr

Rund 150 Einsatzkräfte von Polizei und Bundeswehr sind dabei, wenn am Mittwoch in der Oberfrankenkaserne das Zusammenwirken bei lebensbedrohlichen Lagen erprobt wird. Das Ganze läuft unter dem Titel "Gemeinsame Oberfränkische Terrorismusabwehr Exercise" (GEOTEX 2021).

Bundeswehr hilft im Inneren nur im Ausnahmefall

Für die innere Sicherheit ist in Bayern und Deutschland laut Grundgesetz die Polizei zuständig. Die Bundeswehr darf nur in Ausnahmefällen in unterstützender Rolle tätig werden. Ein Terroranschlag wäre nach Ansicht des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) ein solcher Ausnahmefall. Bei einer ähnlichen Übung vor einem Jahr hatte er betont: "Bei Terroranschlägen wäre es geradezu unverantwortlich, auf den Einsatz der Bundeswehr im Innern zu verzichten, obwohl sie bereitsteht."

Herrmann will sich in Hof über den Verlauf der gemeinsamen Übung informieren und am Mittag ein Fazit ziehen. Auch der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Thomas Silberhorn (CSU), wird dabei sein.

Vor einem Jahr ging es um den Abtransport Schwerverletzter

Das genaue Übungsszenario in der Oberfrankenkaserne ist vorab noch nicht öffentlich bekannt. Im Oktober 2020 hatten Polizei und Bundeswehr bereits eine ähnliche Übung in der Gäubodenkaserne bei Straubing durchgeführt. Damals ging es darum, bei einem angenommenen Terroranschlag Schwerverletzte mit Hilfe besonders gepanzerter Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen.