15.10.2019, 23:15 Uhr

Polizei übt Terroreinsatz am Nürnberger Bahnhof

Mit einer Großübung hat die Polizei am Nürnberger Hauptbahnhof die Abwehr eines Terrorangriffes geübt. An der Übung, die bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs andauern sollte, waren Angaben der Polizei zufolge rund 1.000 Menschen beteiligt.