Polizei überführt mithilfe einer Seniorin Telefonbetrüger

Die Kriminalpolizei hat mithilfe einer 80-jährigen Frau aus Straubing zwei Call-Center-Betrüger dingfest machen können. Wie die Polizei mitteilt, sitzen die 23 und 35 Jahre alten Männer nun im Gefängnis. Sie waren den Beamten vergangene Woche ins Netz gegangen, als sie bei der alten Dame Geld abholen wollten.

Falscher Polizist am Telefon

Ein Anrufer hatte sich zuvor als Polizist ausgegeben und der Frau erzählt, er müsse ihr Geld und ihre Wertgegenstände vor Einbrechern in Sicherheit bringen. Die Seniorin wählte daraufhin die "110" und verständigte die Polizei. Diese begann zu ermitteln und auch dabei habe die Seniorin "die Beamten vorbildlich und tatkräftig unterstützt", heißt es in der Pressemitteilung.

An der Haustüre festgenommen

Als die Betrüger zu einem vereinbarten Zeitpunkt ihre Beute in Straubing-Ost abholen wollten, wurden sie von zivilen Beamten empfangen. Einen der Männer nahm die Polizei sofort an der Wohnungstüre der älteren Dame fest. Der andere wartete im Auto und wurde dort von der Polizei gestellt. Die beiden Männer sitzen nun wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in zwei verschiedenen niederbayerischen Justizvollzugsanstalten. Sie stammen aus Baden-Württemberg, so die Polizei. Ihre Wohnungen wurden durchsucht.

Die Polizei warnt vor eigenständigem Handeln und empfiehlt bei Anrufen dieser Art immer die "110" zu wählen.