vor 38 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Polizei: Tote von Obermenzing starb durch Gewalt

Grausamer Fund in München-Obermenzing: Die 66-jährige Mira K. ist in ihrem Haus laut Obduktion gewaltsam ums Leben gekommen. Eine Mieterin hatte am Sonntag die Leiche entdeckt und den Notruf gewählt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.