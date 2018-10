Polizei sucht Zeugen von Tankstellenüberfall in Roth

Am Sonntagabend hat ein bewaffneter Mann eine Tankstelle in Roth überfallen. Nach Angaben der Schwabacher Kriminalpolizei hielt der maskierte Täter dem Angestellten am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr eine Pistole vor und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben.

Suche mit Polizeihubschrauber erfolglos

Anschließend flüchtete der Mann aus der Tankstelle in der Nürnberger Straße mit mehreren Hundert Euro und Tabakwaren. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei – unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Spürhund – blieb bisher erfolglos. Die Polizei Schwabach sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat machen können.

Mit schwarzem Tuch maskiert

Der Täter war etwa 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, hatte einen dunklen Teint und sprach Deutsch mit ausländischem, vermutlich osteuropäischem Akzent. Er war mit einem schwarzen Tuch maskiert, trug eine schwarze Basecap und eine Pistole bei sich. Die Beute nahm er in einer Einkaufstasche mit. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 / 21 12 – 33 33 entgegen. In dringenden Fällen kann auch der Polizeinotruf 110 gewählt werden.