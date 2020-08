Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Brandanschlag in Nürnberg

Wie die Polizei mitteilt, platzierten zwei Unbekannte zwischen 3.00 Uhr und 6.00 Uhr am vergangenen Sonntag einen Brandsatz am Gebäude der Bundesagentur für Arbeit in der Regensburger Straße. Laut Angaben der Polizei kam es nur durch glückliche Umstände nicht zu einem Brand.

Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Die Ermittlungen zu dem Fall hat das Staatsschutzkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen und ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Bei den Ermittlungen wurden auch Aufnahmen ausgewertet, die von am Gebäude der Bundesagentur angebrachten Kameras stammen. Die Polizei sucht nun zusätzlich Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Zwei verdächtige Personen

Vor allem geht es um zwei Personen, die trotz der Hitze an dem Tag dunkle lange Hosen trugen und mit Rucksäcken unterwegs waren. Eine der beiden Personen könnte eine Frau mit Brille sein, die ihre Haare zu einem Dutt zusammengebunden und eine Jacke umgehängt hatte. Von Seiten der Justiz hat die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München das Verfahren übernommen.

Bekennerschreiben an Medien

In einer ersten Meldung war von zwei Brandsätzen die Rede. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks erklärte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München, dass die Ermittler derzeit von einem Brandsatz ausgehen, in einem Bekennerschreiben aber von zwei Brandsätzen die Rede war. Das Schreiben sei sechs Mal an unterschiedliche Medien verschickt worden. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung über den versuchten Anschlag berichtet. In dem Artikel war die Rede davon, dass eine linksextremistische Gruppierung hinter der Tat stecke.