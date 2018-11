Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Spielhalle in Nürnberg

Nach Angaben der Polizei betrat in der Nacht zum Samstag (10.11.18) um 1.15 Uhr ein maskierter Mann mit einer Schusswaffe in der Hand die Spielothek in der Nürnberger Maxfeldstraße. Nachdem der Räuber einen ungezielten Schuss abgegeben hatte, verteilte sich ein unbekanntes Reizgas im Raum, so die Polizei.

Schuss aus Waffe - Rauchgas in Spielhalle

Der Täter forderte die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Danach flüchtete der Mann mit einer Beute von wenigen hundert Euro. Die anschließende Fahndung mit mehreren Streifen brachte keinen Erfolg. Die Spielhallen-Angestellte musste ärztlich versorgt werden.

Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei Zeugen. Der flüchtige Täter war circa 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, schlank und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Er trug einen grauen Adidas Kapuzenpullover, eine blaue Adidas Jogginghose und war mit einer Art Sturmhaube maskiert. Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/21 12-33 33 zu melden.