Polizei sucht Zeugen nach illegalem Rennen auf der A92

Nach einem illegalen Autorennen auf der A 92 Deggendorf/München sucht die Polizei jetzt dringend weitere Zeugen. Wie erst jetzt bekannt wurde, haben sich zwei Autofahrer am vergangenen Freitag gegen 8.15 Uhr zwischen Essenbach und Freising ein Rennen geliefert. Beteiligt waren ein schwarzer BMW Alpina und ein blauer BMW X5M. Die beiden Fahrzeuge fuhren laut Polizei deutlich über 200 km/h, dabei kam es zu mehreren gefährliche Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Unfall knapp verhindert

Ein Lkw wurde auf dem Standstreifen überholt und ein weiterer Verkehrsteilnehmer musste stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Einer der Raser konnte durch die Verkehrspolizei Freising gestoppt werden.

Zweiter Raser ist noch flüchtig

Der zweite Beteiligte an dem illegalen Rennen ist derzeit flüchtig, allerdings gibt es "weitere Ermittlungsansätze", so ein Polizeisprecher wörtlich. Die Autobahnpolizei sucht jetzt weitere Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten geben können oder dadurch selbst in eine gefährliche Situation gebracht wurden.