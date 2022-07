Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung auf Erlanger Spielplatz

Nach dem Brand auf einem Abenteuerspielplatz in Erlangen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Das Feuer war gestern (30.06.2022) am späten Abend in der Odenwaldallee im Stadtteil Büchenbach ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Zeugen gesucht

Die Feuerwehr konnte die in Brand geratene Holzhütte rasch löschen, Menschen kamen nicht zu Schaden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 33 33 zu wenden.

Schon mehrfach Brände auf dem Spielplatz

Auf dem Abenteuerspielplatz hat es in der Vergangenheit immer wieder gebrannt. Zuletzt waren im vergangenen Oktober zehn Holzhütten zerstört worden. Auch damals ging die Polizei von Brandstiftung aus, konnte den oder die Täter aber nicht ermitteln. Auch 2018 und 2012 brannte es auf dem Spielplatz, außerdem kommt es der Polizei zufolge immer wieder zu Sachbeschädigungen.