Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in Nürnberg

Nach einer Auseinandersetzung in der Nürnberger Südstadt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Bei dem Streit ist ein 34 Jahre alter Mann verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er hatte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr eine Metzgerei in der Sperberstraße betreten und um Hilfe gebeten, so die Ermittler.

Streit endet mit Verletztem

Zuvor war der 34-Jährige in der Nähe des Maffeiplatzes mit zwei Männern in Streit geraten. Dabei wurde er verletzt, womöglich mit einem Messer. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mutmaßliche Täter noch flüchtig

Eine Fahndung nach seinen beiden Kontrahenten blieb bislang erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/ 2112–3333 entgegen.