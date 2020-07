Polizei sucht weiter nach vermisstem Jugendlichen aus Grafenwöhr

Drei Tage nach dem Verschwinden eines Jugendlichen aus Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab fehlt von dem 17 Jahre alten Andreas Balko weiterhin jede Spur. Die Polizei fahndet deshalb seit Mittwochnachmittag mit Namen und Foto nach dem jungen Mann.

Seit Montag vermisst

Andreas Balko war am Montagnachmittag mit zwei Freunden in einem Waldgebiet bei Grafenwöhr unterwegs. Dort trennte er sich von seinen Gefährten, ging alleine in den Wald und ist seither verschwunden. In dem Gebiet gibt es mehrere Fischweiher, wie die zuständige Polizeiinspektion Eschenbach mitteilt.

Bereits am Dienstag hatten Polizei und Rettungsdienste das Waldgebiet bei Grafenwöhr mit einem Großaufgebot durchkämmt. Taucher der Wasserwacht suchten die Fischweiher ab. Außerdem waren Suchhunde und auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Andreas Balko möglicherweise seit Montag noch gesehen haben. In dem Waldgebiet sind den Beamten zufolge viele Spaziergänger und Jogger unterwegs. Möglicherweise hat Andreas Balko auch versucht, als Anhalter mitzufahren. In der Nähe des Waldgebiets verlaufen die Bundesstraßen B470 kund B299. Hinweise nimmt die Polizei Eschenbach entgegen. Telefon: 09645/92040.