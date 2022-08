Polizei sucht vermissten Garmisch-Partenkirchener

Die Polizei Garmisch-Partenkirchen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Seit Donnerstagabend gegen 20 Uhr gilt ein 58-jähriger Garmisch-Partenkirchener als vermisst und wird gesucht.

Vermisster Patient kehrt nicht zurück

Anton Buchwieser war zur Behandlung in einer Fachklinik in Garmisch und ist dorthin nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Zur momentanen Bekleidung des Mannes ist nichts bekannt. Von den Angehörigen wurde ein Foto für die Fahndung zur Verfügung gestellt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter Telefon (08821) 917-160.