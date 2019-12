vor 23 Minuten

Polizei sucht vermisste Frau aus Vohenstrauß

Seit Sonntagmittag wird in Vohenstrauß (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) die 55 jährige Andrea Scherr vermisst. Aufgrund einer Erkrankung könnte sie sich in Lebensgefahr befinden, sagt die Polizei