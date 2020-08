Polizei sucht verlorene Urlauberkinder im Wald

Im Bayerischen Wald hat die Polizei gestern nach zwei Kindern gesucht. Sie hatten sich von den Eltern entfernt und waren dann verschwunden.

Kinder erschienen nicht am Treffpunkt

Die 9 und 13 Jahre alten Kinder von Urlaubern waren gegen 13 Uhr 30 mit ihren Familien in Bodenmais (Lkr. Regen) vom Wanderparkplatz aus zu den Risslochfällen losgewandert. Unterwegs hatten sie sich von den Erwachsenen getrennt und gingen verloren. Als sie nicht rechtzeitig am vereinbarten Treffpunkt waren, meldeten die Eltern sie bei der Polizei als vermisst.

Polizei findet Kinder wohlbehalten auf

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Regen entdeckten die Kinder nach rund einer Stunde in der Nähe der "Chamer Hütte" - ein ganzes Stück oberhalb der Wasserfälle. Sie waren wohlauf, so die Polizei. Die Kinder hatten die ganze Zeit die Wanderwege nicht verlassen, so dass man sie vergleichsweise schnell finden konnte, hieß es.