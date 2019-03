26.03.2019, 12:49 Uhr

Polizei sucht Ursache für Feuer in Bechhofener Norma-Filiale

Nach wie vor ist unklar, was die Brandursache für das Feuer in einer Norma-Filiale in Bechhofen (Lkr. Ansbach) gewesen ist. Der Discounter brannte komplett aus, der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro.