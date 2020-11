Polizei sucht Tankstellenräuber in Hof

Die Polizei sucht einen Mann, der am Montagabend in Hof eine Tankstelle überfallen hat. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann bewaffnet gewesen und habe gegen 20.30 Uhr in der Hofer Fabrikzeile mehrere Hundert Euro erbeutet.

Hofer Tankstellenräuber flüchtet zu Fuß

Anschließend sei er zu Fuß in Richtung Lindenstraße geflohen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, habe sich die Spur des Räubers verloren. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei sucht Mann mit unsicherem Gang

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß. Unter einem schwarzen Mantel soll er ein T-Shirt mit hellem Aufdruck getragen haben. Bei dem Überfall habe er zudem eine Einkaufstüte bei sich gehabt. Auffallend sei der unsichere Gang des Täters gewesen.