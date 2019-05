29.05.2019, 06:58 Uhr

Entgleiste Münchner Tram: Unfall oder Anschlag?

Wegen eines Fahrrad-Kettenschlosses in den Schienen ist am Montag in München eine Trambahn entgleist. Nun ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Bahnverkehrs – und sucht einen Schuldigen, der das Hindernis vorsätzlich dort abgelegt haben könnte.