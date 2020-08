Polizei sucht Schildkrötenweibchen "Ludwig"

Der Diebstahl eines Landschildkrötenweibchens beschäftigt die Polizei in Regenstauf in der Oberpfalz: "Ludwig" – so der Name der Schildkröte, unabhängig vom tatsächlichen Geschlecht – wurde demnach am Donnerstagnachmittag aus einem Gartengehege im Regenstaufer Ortsteil Marienthal entwendet.

Appell an Schildkrötendieb

Laut Polizeiangaben ist die gesuchte griechische Landschildkröte elf Jahre alt, etwa zweieinhalb Kilo schwer und hat auf ihrem Rückenpanzer einen auffälligen orangenen Fleck.

Die Polizei bittet den Dieb, das unter Artenschutz stehende Tier seiner Besitzerin, "einem nun traurigen Mädchen", zurückzubringen.