Zechpreller im Landkreis Regensburg gesucht

Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Männern, die mittlerweile zum dritten Mal in Restaurants im Landkreis Regensburg essen, doch die Rechnung nicht bezahlen.

Serie begann Mitte August

Am 14. August in einer Pizzeria im Dahlienweg in Tegernheim hatten die Männer am Ende des Abends eine Rechnung im Gesamtwert von 55 Euro offen. Sie gingen ohne zu bezahlen. Am Dienstag, den 01. September gab es dann einen ähnlichen Fall in einem Griechischem Restaurant in der Sudetenstraße in Neutraubling. Zwei Männer mit ähnlicher Personenbeschreibung hinterließen sie eine offene Rechnung von 72 Euro. In beiden Fällen trugen sich die Personen mit falschen Personalien und nicht existenten Handy-Nummern in die aufliegende Corona-Liste ein.

Kurz raus zum Rauchen und dann weg

Laut der Polizei Neutraubling, haben sie eine spezielle Masche entwickelt:

"Sie sagen sie gehen immer wieder mal zum Rauchen. Gehen dann rein und raus und das immer wieder, doch irgendwann verschwinden sie dann.“, Rainer Irrgang Polizeihauptkommissar Neutraubling.

Der dritte Fall ereignete sich am Donnerstag in einem Biergarten in Pollenried bei Nittendorf. Nach Angaben der Polizei Nittendorf, haben es sich die beiden Männer hier besonders gut gehen lassen. "Sie haben sehr gut gespeist und getrunken und eine Rechnung von knapp über 100 Euro hinterlassen“, so ein Sprecher.

Polizei sucht nach den Zechprellern

Die Tatzusammenhänge zwischen den drei Fällen werden momentan noch geprüft, doch die Polizei vermutet, dass es sich hier um dieselben Männer handelt.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca. 50 Jahre, 170 cm, schlank, 3-Tage-Bart, dunkle Kleidung, dunkelblaues Cappy; Täter 2: ca. 35 Jahre, 180 cm, dünn, blonde kurze Haare