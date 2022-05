Polizei sucht nach Wilderern im Landkreis Amberg-Sulzbach

Die Polizei im Landkreis Amberg-Sulzbach sucht nach Wilderern, die bei Schnaittenbach vermutlich einen Rehbock und mehrere Rehe getötet haben. Wie die Polizeiinspektion Amberg am Mittwoch (18.05.) mitteilte, haben der oder die Täter beim Schnaittenbacher Ortsteil Holzhammer im Jagdrevier eines 54-Jährigen gewildert.

Rehbock und Rehe aufgebrochen

Der Jäger erstattete am Dienstag, den 17. Mai Anzeige, nachdem er auf einer Wiese in seinem Revier einen toten Rehbock sowie drei Rehe feststellte. Laut Polizei waren die Tiere aufgebrochen. Mindestens eins der Tiere wurde demnach erschossen. Die Polizei bittet die Menschen in der Umgebung darum, vorsichtig zu sein.

Besteht Zusammenhang zu Fall bei Freudenberg?

Erst vor wenigen Tagen war im Landkreis Amberg-Sulzbach nahe der Gemeinde Freudenberg ein Fall von Wilderei bekanntgeworden. Kinder hatten dort am vergangenen Sonntag im Bereich der Etsdorfer Asphaltkapelle ein totes Reh gefunden. Ein Jäger stellte einen Durchschuss bei dem Tier fest. Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.