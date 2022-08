Polizei sucht nach vermisster 87-Jähriger in Obertraubling

In Obertraubling wird aktuell die 87 Jahre alte Anna-Maria Barth vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist die Seniorin vermutlich zu Fuß im Großraum Obertraubling unterwegs. Die Beamten suchen aktuell nach der Vermissten, auch mit einem Rettungshubschrauber.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Den Angaben zufolge ist Anna-Maria Barth 1,87 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie hat graue Haare und trägt eine weiße Bluse sowie eine weiße Hose.

Wer die Vermisste sieht, soll sich an die Polizei in Neutraubling (09401/93020) oder an den Polizeinotruf 110 wenden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.