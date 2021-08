Polizei sucht nach vermisstem 13-Jährigen in Hilpoltstein

Im Zusammenhang mit dem seit vergangenen Montagmorgen vermissten 13-jährigen Maximilian W. aus dem Ingolstädter Stadtteil Gerolfing hat die Polizei bereits am Samstag neue Ermittlungsdetails bekannt gegeben. Demnach gingen bei der Polizei Ende der Woche mehrere Hinweise über eine Sichtung des Jungen an einem Autohof bei Hilpoltstein an der A9 in Mittelfranken ein.

Maximilian W. in Jogginghose und grauem Rollkoffer unterwegs

Deswegen sucht auch die die Polizei Mittelfranken nach dem Kind. Nach Angaben der Familie hatte der Junge am Montagmorgen das Haus der Eltern mit Jogginghose und grauem Rollkoffer in Ingolstadt verlassen und ist seither nicht nach Hause zurückgekehrt. Mehrere Zeugen haben den vermissten Jungen am vergangenen Donnerstagnachmittag auf dem Autohof der A9 in Hilpoltstein gesehen.

Polizei bittet dringend um Hinweise

Der 13-Jährige habe sich im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr mit einem grauen Rollkoffer im Bereich der Tankstelle aufgehalten, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen beziehen nun auch die Umgebung des Autohofes in Hilpoltstein mit ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet die Menschen, die sich am vergangenen Donnerstagnachmittag auf dem Autohof oder in der Umgebung aufgehalten haben und etwas im Zusammenhang mit diesem Fall wahrgenommen haben, sich zu melden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ist unter folgender Telefonnummer zu erreichen: 0841-93430.