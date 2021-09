Polizei sucht nach Mann aus Bezirkskrankenhaus

Die Polizei in Regensburg sucht nach einem 24-Jährigen, der nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr in das Bezirksklinikum zurückgekehrt ist. Der gesuchte Sajjad Alkhafaji ist laut Polizei wegen Gewaltdelikten und einem gerichtlichen Beschluss in der Fachklinik untergebracht.

Hinweise an Notruf 110

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Circa 185 cm groß, schlank, braune Augen, schwarze wellige Haare. Am linken Oberarm hat er die Buchstaben “J.R” eintätowiert. Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen sollen direkt über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt werden.