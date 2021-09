Polizei sucht nach Einbruch in Supermarkt Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in einen Supermarkt in Kelheim eingestiegen. Dort klauten sie Geld aus dem Tresor und verursachten erheblichen Schaden. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Türen und Tresor aufgebrochen

Der oder die Täter hatten sich über das Oberlicht auf dem Supermarktdach Zugang zu dem Gebäude in der Altmühlstraße verschafft, so die Polizei. Im Inneren wurden dann mehrere Türen aufgehebelt und der Tresor im Büro gewaltsam geöffnet.

15.000 Euro Schaden am Supermarkt

Gestohlen wurden Bargeldeinnahmen in Höhe von über zehntausend Euro. Zudem entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Kripo Landshut ermittelt und hofft auf Beobachtungen, die unter der Telefonnummer 0871/92520 gemeldet werden sollen.