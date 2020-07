vor 27 Minuten

Polizei sucht nach ausgebüxtem Bullen

Die mittelfränkische Polizei sucht derzeit nach einem ausgebüxten Bullen. Das Tier war vermutlich bereits in der Nacht zum Sonntag aus seinem Hof in Pretzdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt ausgebrochen, so die Polizei.