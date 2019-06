Polizei sucht nach 49-Jähriger aus Hirschau

Wer hat Karola Wisgickl aus Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach gesehen? Das fragt die Polizei in Amberg jetzt öffentlich. Am Freitagnachmittag meldeten Angehörige die 49-Jährige als vermisst.

Vermisste führt Fahrrad mit sich

Laut Polizei verließ die Frau das Familienanwesen in Massenricht am Donnerstag und ist seitdem nicht mehr zu erreichen. Frau Wisgickl soll ein rot-schwarzes Fahrrad mit sich führen. Nach Angaben von Zeugen hielt sich die Frau am Nachmittag des 20. Juni noch im Bereich der Gemeinde Freihung auf. Danach verliert sich ihre Spur.

Frau Wisgickl ist rund 160 Zentimeter groß und hat rotbraune Haare. Sie führt wohl eine Sporttasche mit sich.

Zeugen sollen sich bitte an die Polizeiinspektion Amberg wenden.