Polizei sucht mit Videokamera-Bildern nach Tankstellenräubern

Polizei warnt: Männer möglicherweise bewaffnet

Sollten die Männer angetroffen werden, warnt die Polizei davor, selbst an sie heranzutreten. Stattdessen sollte sofort der Notruf 110 verständigt werden. Die Telefonnummer für Hinweise und Zeugenbeobachtungen ist die 09421/868-0.

Überfall ohne Beute

Am Donnerstagabend hatten die beiden maskierten Männer die Tankstelle in Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen überfallen. Sie bedrohten die Kassiererin und forderten Geld. Die Frau blieb unverletzt, da sie sich in einen hinteren Gebäudeteil flüchten und dort verschanzen konnte, so die Polizei. Die unbekannten Männer flohen daraufhin ohne Beute.