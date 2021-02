Polizei sucht mit Hubschraubern nach vermissten 25-Jährigen

Die Polizei in der Oberpfalz sucht nach dem 25-jährigen Moritz Wiemers aus Postbauer-Heng im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz – er gilt seit Sonntagmorgen als vermisst.

Nach Streit mit Freundin Wohnung verlassen

Laut Polizei hat der 25-Jährige nach einem Streit mit seiner Freundin am Sonntag deren Wohnung verlassen und fuhr mit seinem Auto weg. Bei einer Fahndung wurde das Auto verlassen in einem Waldstück am Dillberg gefunden.

Hubschrauber und Hunde im Einsatz

Die Polizeiinspektion Neumarkt sucht aktuell mit Unterstützung von Feuerwehren und einem Kriseninterventionsteam nach dem Vermissten. Bei der Suche sind neben einem Hubschrauber auch Hunde im Einsatz.

Beschreibung von Moritz Wiemers

Da es bislang noch keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes gibt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Moritz Wiemers ist schlank, etwa 1,80 Meter groß und hat blonde, glatte Haare. Zuletzt trug er eine schwarzweiße Trainingshose, einen rotbraunen Pullover und vermutlich eine graue Steppjacke. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neumarkt unter der Nummer 09181/4885-0 entgegen