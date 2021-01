vor 26 Minuten

Polizei sucht Mann mit Pistole - Notruf war nur ausgedacht

Die Suche der Polizei nach einem Mann mit einer Pistole hat sich am Montagabend als überflüssig herausgestellt. Der Anrufer, der per Notruf den Einsatz in Gemünden (Landkreis Main-Spessart) ausgelöst hatte, hatte sich den Vorfall nur ausgedacht.