Böller-Kontrollen in Oberfranken

In den Tagen vor Silvester sucht die oberfränkische Polizei nahe der Grenze zu Tschechien gezielt nach illegalen Böllern. Nach Angaben der Beamten würden diese kurz vor dem Jahreswechsel verstärkt nach Deutschland geschmuggelt. Wer solche Feuerwerkskörper nach Deutschland bringt, macht sich nach dem Sprengstoffgesetz strafbar, so die Polizei.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wer Böller und Raketen an Silvester zünden will, sollte unbedingt auf das Zulassungszeichen "CE" und die BAM-Prüfnummer achten. Das ist bei der illegalen Pyrotechnik entweder gefälscht oder gar nicht vorhanden, so die Polizei weiter. Der Verkauf von legalen und sicherheitsgeprüften Feuerwerkskörpern ist in Deutschland ab heute bis zum 31. Dezember erlaubt. Gezündet werden darf allerdings nur an Silvester und am Neujahrstag – aber nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen.

Beim Zünden nicht in der Hand halten!

Generell gilt: Feuerwerkskörper sicher vor Kindern aufbewahren, keine Böller in der Tasche haben und nicht in Menschenmengen oder auf Gebäude schießen! Die Polizei warnt auch davor, selbst gebastelte Feuerwerke zu zünden und rät, am besten nur Feuerwerkskörper zu verwenden, die nicht in der Hand gezündet werden.

Notdienst am Klinikum Bayreuth

Das Klinikum Bayreuth hat an Silvester und Neujahr einen 24-Stunden Bereitschaftsdienst in der Hand- und plastischen Chirurgie eingerichtet. Damit soll im Notfall die bestmögliche Versorgung für Menschen gewährleistet sein, die sich beim Böllern verletzen, heißt es aus dem Klinikum.