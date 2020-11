Polizei sucht Exhibitionisten in Bamberg

Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Mittwoch in Bamberg vor zwei Mädchen entblößt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Fall kurz nach 17.15 Uhr in der Pödeldorfer Straße zugetragen.

In Gespräch verwickelt und sich ausgezogen

Der Unbekannte habe die 13 und 14 Jahre alten Mädchen zuerst in ein Gespräch verwickelt, bevor er sich vor ihnen auszog. Die Mädchen seien daraufhin davon gerannt, der Tatverdächtige sei in Richtung einer Krankenkasse verschwunden.

Fahndung nach fränkischem Exhibitionisten

Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten am Abend nach dem Mann, jedoch ohne Ergebnis. Die Polizei spricht von einem schlanken, etwa 40 Jahre alten Mann, der mit einer beigen Jacke, blauen Jeans und einer roten oder schwarzen Mütze bekleidet gewesen sei. Er soll sowohl hochdeutsch als auch fränkisch mit den Mädchen gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.