28.05.2019, 16:38 Uhr

Polizei sucht Ehrenamtliche für Sicherheitswacht in Röthenbach

Zur Einrichtung einer Sicherheitswacht in Röthenbach an der Pegnitz sucht die Polizeiinspektion Lauf ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Mitarbeiter der Sicherheitswacht sollen dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl in Städten und Gemeinden zu stärken.