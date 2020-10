Polizei Passau sucht Amok-Drohanrufer: Kennen Sie diese Stimme?

Fünf Wochen, nachdem in Passau das Jura-Staatsexamen wegen einer Amok-Drohung unter Polizeischutz geschrieben werden musste, fahndet die Polizei jetzt mit einer Sprachnachricht nach dem Tatverdächtigen. Im Mitschnitt des kryptischen Anrufs spricht der Mann von einem Freund in Passau, dem er nicht geglaubt habe, der aber einen Brief geschrieben habe. Wer die Stimme des Anrufers erkennt, soll sich bei der Polizei melden.

Öffentliche Telefonsäule benutzt

Am 8. September, wenige Stunden vor Beginn der ersten Jura-Prüfung, rief ein bislang Unbekannter bei der Polizei an und schilderte, dass ein Freund, der zuvor bereits durch die Prüfungen gefallen war, eine Gewalttat verüben werde. Wie die Polizei mitteilt, rief der Unbekannte von einer öffentlichen Telefonsäule an der unteren Donaulände an.

Bewachung rund um die Uhr

Die Ermittler nahmen die Bedrohung ernst. An jedem der sechs Prüfungstage bewachten rund 50 Polizistinnen und Polizisten die Dreiländerhalle. Die Studierenden wurden vor den Prüfungen abgetastet, der Inhalt ihrer Taschen kontrolliert. Letztlich passierte nichts, das Staatsexamen konnte wie geplant geschrieben werden.

Die Polizei sucht den Täter nach eigenen Angaben auch, weil der Anruf "einen immensen Polizeieinsatz mit nicht unerheblichen Kosten zur Folge" hatte. Alle Ermittlungen bisher verliefen ohne Erfolg. Die Sprachnachricht können Sie im Beitrag der Polizei Niederbayern unter diesem Text nachhören.