Polizei: Straftaten im Norden Schwabens auf Rekord-Tief

"Die Kriminalstatistik belegt erneut: Die Menschen in Nordschwaben leben in einer der sichersten Regionen Deutschlands", das sagte Polizeipräsident Michael Schwald heute laut einer Mitteilung bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2020 in Augsburg. Die Zahl der erfassten Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sei im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand innerhalb von zehn Jahren gefallen, so Schwald: "Mit 36.834 registrierten Delikten war gegenüber dem Vorjahr (2019: 39.864) ein signifikanter Rückgang um 7,6 Prozent zu verzeichnen".

Kriminalstatistik ohne ausländerrechtliche Verstöße

Um die Kriminalitätsentwicklung mit den Jahren vor 2015 zu vergleichen, legte das Polizeipräsidium Schwaben Nord für das Jahr 2020 auch eine Statistik vor, die um die Zahl der ausländerrechtlichen Verstöße bereinigt wurde. Der Rückgang an statistisch erfassten Straftaten spiegele sich auch dort wider: "Nach Abzug aller ausländerrechtlichen Verstöße war mit 36.308 erfassten Straftaten (2019: 37.999) ein Rückgang um 4,5 Prozent zu verzeichnen".

Das ist laut der Mitteilung des Polizeipräsidiums der niedrigste Stand seit Bestehen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, das im Jahr 2008 gegründet worden ist. "Im Vergleich zum Höchststand im Jahr 2011 mit 41.413 Straftaten gingen die Fallzahlen 2020 um beachtliche 12,3 Prozent zurück, obwohl im selben Zeitraum die Bevölkerung im Schutzbereich um mehr als 59.000 Einwohner (+ 6,9 Prozent) gewachsen ist“, so Schwald.

Polizeiliche Aufklärungsquote im Norden Schwabens leicht gefallen

Die Aufklärungsquote im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord liegt laut Mitteilung bei 71,7 Prozent, 2019 lag sie bei 71,9 Prozent. "Damit konnten mehr Straftaten geklärt und die Täter der Justiz zuführt werden, als es im ohnehin schon sehr guten bayernweiten Durchschnitt mit 68,1 Prozent der Fall ist." Die leicht gesunkene Aufklärungsquote sei durch den Rückgang der erfassten Straftaten in Deliktsbereichen mit einem hohen Anteil bekannter Tatverdächtiger (z.B. Ausländerrecht, Erschleichen von Leistungen) zu begründen. Auch die bereinigte Aufklärungsquote mit 71,3 Prozent übertreffe die durchschnittliche bereinigte Aufklärungsquote in Bayern (66,4 Prozent) um knapp 5 Prozent deutlich.

Augsburg hat besonders hohe Aufklärungsquote

Im Bereich der Stadt Augsburg werde dieser Wert nochmals um 1,9 Prozentpunkte getoppt. Mit einer Aufklärungsquote von 73,2 Prozent würden in keiner bayerischen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern prozentual mehr Straftaten aufgeklärt, so das Polizeipräsidium Schwaben Nord.