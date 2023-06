Polizei stoppt zwei Tiertransporte mit Kälbern und Schweinen

Kälber, die viel zu lange an einem Stück auf Reisen waren, fehlende Papiere bei einem Schweinetransport und ein totes Tier: Die Polizei kontrollierte am Dienstag gleich zwei Tiertransporte auf Autobahnen in Mittelfranken, die aufgrund von Verstößen ihre Reise nicht mehr fortsetzen durften.

Zuchtkälber viel zu lange in Laster

Nach Polizeiangaben wurde zum einen ein Sattelzug auf der A9 bei Lauf an der Pegnitz kontrolliert, der mit 160 Zuchtkälbern beladen war. Dabei stellte sich heraus, dass der Transport von Baden-Württemberg bis an die Ostsee führen sollte. Die durchschnittlich sechs Wochen jungen Tiere hätten maximal acht Stunden transportiert werden dürfen, was jedoch aufgrund der langen Wegstrecke und den Ladezeiten tatsächlich erheblich mehr Zeit in Anspruch genommen hätte.

Das Veterinäramt ordnete die sofortige Umkehr des Transports zum 120 Kilometer entfernten Beladeort an. Den 34-jährigen Fahrer sowie dessen Chef erwartet nun eine Anzeige wegen der Zuwiderhandlung gegen das Tiertransportrecht und ein entsprechendes Bußgeld.

Fehlende Papiere und verendetes Ferkel

In den Abendstunden des gleichen Tages wurde ein Ferkeltransport kontrolliert. Dieser war mit 625 Spanferkeln beladen und auf dem Weg von Leipzig nach Baden-Württemberg. Bei der Kontrolle im Bereich Nürnberg konnte der Fahrer nicht alle erforderlichen Papiere vorzeigen. Bei der Überprüfung der Ladefläche wurde ein verendetes Ferkel festgestellt, das unter einer Absperrtrennwand eingeklemmt war. Den Fahrer dieses Transports erwartet ebenfalls eine Anzeige nach der Tierschutztransportverordnung.