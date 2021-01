Polizei stoppt Schleichfahrt von Corona-Gegnern bei Erlangen

Am Mittag des Dreikönigstags hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die neuen Corona-Schutzmaßnahmen in Bayern erläutert. Kurz darauf wollten Autofahrer auf der A73 dagegen protestieren. Sie fuhren langsam über die Autobahn und behinderten dadurch massiv den Verkehr.

Laut Polizei schlichen gegen 16:15 Uhr acht bemalte Fahrzeuge mit weniger als 50 Kilometern pro Stunde neben- und hintereinander über die A73 in Richtung Nürnberg. Andere Verkehrsteilnehmer hätten teilweise stark abbremsen und nicht vorbeifahren können, heißt es. Die Polizei spricht von einer „erheblichen Gefährdung für den nachfolgenden Verkehr“. Wer auf der Autobahn durch langsames Fahren den Verkehr behindere, begehe eine Straftat, erläuterte ein Polizeisprecher.

Polizei stoppt Fahrzeugtross auf der Jansenbrücke in Nürnberg

Die Beamten sicherten den Fahrzeugtross der Corona-Gegner ab. Auf Höhe der Jansenbrücke in Nürnberg konnte die Polizei die Fahrzeuge schließlich zum Stehen bringen und die Fahrer kontrollieren. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Auf dem Parkplatz eines Möbelmarkts in Fürth entdeckte die Polizei fünf weitere ähnlich bemalte und beschriftete Autos. Auch gegen deren Halter wurden Ermittlungen eingeleitet.

Protest-Autokorso auch in Würzburg

Auch in Würzburg haben Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen am Dreikönigstag mit einem Autokorso protestiert. Hier fuhren die Autofahrer allerdings durch die Stadt und nicht über eine Autobahn. Diese Demonstration ebenso wie der erste Autokorso in Würzburg waren angemeldet und genehmigt.