Polizei stoppt Raser: Mit Tempo 220 durch die Baustelle

Mit mehr als 200 Stundenkilometern ist ein Autofahrer trotz eines Tempolimits in Oberfranken über die Autobahn 9 Richtung Berlin gerast. In der Spitze habe der 24-Jährige mit seinem Wagen 219 Stundenkilometer erreicht, obwohl wegen Baustellen nur 100 erlaubt gewesen seien, teilte die Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntag mit. Auch habe er andere Fahrzeuge mit Lichthupe, Blinken und Auffahren zur Seite gedrängt.

Mit Tempo 220 auf der A9: Raser erwartet hohes Bußgeld

Nach 46 Kilometern konnte die Verkehrspolizei Hof den Raser stoppen. Er muss nach Polizeiangaben nun mit einem Bußgeld von 1.400 Euro, zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Zudem erwarte ihn ein Strafverfahren wegen eines Fahrzeugrennens und wegen Nötigung im Straßenverkehr. Selbst weiterfahren durfte der 24-Jährige nicht mehr, stattdessen musste sich einer seiner beiden Beifahrer ans Steuer setzen.

Insgesamt liegt die Zahl der illegalen Autorennen auf Bayerns Straßen weiterhin auf hohem Niveau - auch, weil die Polizei vor Kontrollen fliehende Fahrer seit einiger Zeit konsequent dazuzählt. Denn es kommt durchaus häufiger vor, dass die Lenker anhalten sollen - stattdessen aber das Gaspedal durchtreten und teils mit mehr als 150 Sachen durch Ortschaften und über rote Ampeln rasen. So etwas wird inzwischen als "Einzelrennen" gewertet. Zwischen Januar und Ende Oktober hat die Polizei in Bayern 469 illegale Kraftfahrzeugrennen registriert.

Neuer Bußgeldkatalog aber weiter Raserei

Seit nunmehr einem Jahr gilt ein neuer Bußgeldkatalog, der höhere Bußgelder als zuvor vorsieht. Einen Einfluss auf die Zahl der festgestellten Raser will die Polizei aber noch nicht feststellen. Aus dem Polizeipräsidium Oberfranken heißt es auf Nachfrage: "Bei den durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen kann derzeit zwar ein minimaler Rückgang der Verstöße verzeichnet werden, von einer signifikanten Veränderung kann jedoch nicht gesprochen werden." Es sei wohl auch noch zu früh, ein Resümee zu ziehen, da Veränderungen im Straßenverkehr und im Verhalten der Verkehrsteilnehmer eine gewisse Zeit brauchten.

Österreich will Rasern Autos wegnehmen

Die österreichische Regierung will gegen derart "extreme Raser" drastischer vorgehen. Sie sollen nicht nur die Fahrerlaubnis verlieren, sondern letztlich auch ihr Auto. Das sei nötig, um Unbelehrbaren die "Tatwaffe" zu entziehen, so die Verkehrsministerin, Leonore Gewessler (Grüne).

Vorgesehen sei ein dreistufiges Modell, wobei am Ende der "ersatzlose Verfall des Fahrzeuges" stehen kann, so Gewessler. Wer im Ortsgebiet um mehr als 60 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 70 km/h zu schnell fährt, dessen Fahrzeug werde für zwei Wochen beschlagnahmt. Innerhalb dieser Zeit werde geprüft, ob die Person bereits wegen Raserei straffällig geworden sei.

Bei Wiederholungstätern solle das Fahrzeug versteigert werden, wobei der Erlös zu 70 Prozent an einen Verkehrssicherheitsfonds und zu 30 Prozent an die jeweilige Gebietskörperschaft gehen soll. Bei einer Überschreitung von mehr als 80 km/h im Ortsgebiet soll ein solches Verfahren bereits auf Anhieb eingeleitet werden.

Mit Informationen von dpa.