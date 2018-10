Polizei stoppt Radfahrer an der A3 bei Kleinostheim

Der 29-jährige Nigerianer gab an, einen Freund in Kleinostheim besuchen zu wollen. Das Navi im Handy habe ihn so geleitet. Schweinfurt - Kleinostheim, das sind immerhin 115 Kilometer. Die Polizei hat ihn in Mainaschaff (Landkreis Aschaffenburg) abgesetzt. Kurz darauf kam ein Notruf. Ein Fahrradfahrer sei mit einem Taxi zusammengestoßen. Es war wieder der Nigerianer, der sich zuvor auf die A3 verirrt hatte. Nun war er ohne Licht unterwegs.

Unfall mit Taxi

Von der Jahnstraße kommend wollte er laut Zeugenaussagen sehr schnell die Johann-Dahlem-Straße überqueren. Ein Taxifahrer fuhr zeitgleich die Johann-Dahlem-Straße in Richtung Aschaffenburg. Der Radfahrer missachtete das Stop-Schild und fuhr dem Taxi in die Beifahrerseite. Der Taxifahrer konnte trotz eines Ausweichmanövers und einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer glücklicherweise nicht schwerer verletzt.

Bußgeld fällig

Er klagte über starke Schmerzen in der Schulter und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Er trug keinen Helm, lediglich eine Baseballkappe. Am Taxi entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.