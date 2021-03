18.03.2021, 10:16 Uhr

Polizei stoppt mutmaßlichen Hundeschmuggler

Die Bundespolizei hat bei einer Einreisekontrolle in Kirchdorf am Inn einen mutmaßlichen Hundeschmuggler erwischt. An Bord des bulgarischen Transporters hatte der 48-Jährige fünf junge Jack Russels mit gefälschten Papieren, so die Polizei.