Polizei stoppt illegale Kellerfriseure im Landkreis Miltenberg

"Haariges" aus dem Landkreis Miltenberg: Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei am Freitag gleich zwei illegale Friseurläden ausgehoben. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken saßen die Kunden in Kellern von Wohnhäusern und warteten darauf, ihre Haare geschnitten zu bekommen. Die beiden Friseure seien professionell ausgestattet gewesen, so ein Polizeisprecher.

Kunden saßen im Keller

Fündig wurden die Beamten am Freitagvormittag in einem Wohnhaus in der Marktgemeinde Elsenfeld. Im Keller war ein Friseur gerade dabei, zwei Kunden zu frisieren. Am Nachmittag ertappten die Ermittler im ca. 8 Kilometer entfernten Mömlingen eine Friseurin auf frischer Tat: Die Frau war gerade dabei, im Keller eines Wohnhauses einer Kundin die Haare zu frisieren. Ob die beiden Friseure sich kannten und möglicherweise zusammenarbeiten, ist nicht bekannt.

Ermittlungen gegen Friseure und Kunden laufen

Gegen die drei mutmaßlichen Kunden wird nun ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen und ohne triftigen Grund ihre Häuser verlassen zu haben. Die Ermittler überprüfen auch, ob die beiden Friseure ein angemeldetes Gewerbe haben und ob für die Leistungen Geld gezahlt wurde.