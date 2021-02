Polizei stoppt Faschingsparty – Kostümierte wissen von "nichts"

Die Polizei Eichstätt hat am Wochenende zwei illegal organisierte Feiern beendet. Am Samstag fand in Mörnsheim eine Faschingsfeier statt: Laut Polizei nahmen rund 30 Menschen an der Party teil. Ein Zeuge hatte den Behörden einen Hinweis gegeben.

Faschingsgäste flüchten – Verkleidetes Paar weiß von "nichts"

Als die Streife eintraf, flüchteten den Angaben nach mehrere Menschen. Die Polizei entdeckte etliche Kisten Bier und andere alkoholische Getränke.

Ein Ehepaar aus dem Landkreis Eichstätt bestritt auf Nachfrage der Polizei, von der Feier zu wissen – obwohl beide ein Faschingskostüm trugen. Der 37-jährige Mann beleidigte die Beamten zusätzlich. Neben einer Anzeige wegen Missachtung des Infektionsschutzgesetzes muss er deshalb mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung rechnen.

Trotz Corona: Private Party, 15 Fahrzeuge

Auch in Hitzhofen musste die Polizei Eichstätt eingreifen. Am Sonntagabend veranstaltete ein 45-Jähriger eine private Feier: Ein Zeuge hatte auf dem Parkplatz vor dem Anwesen 15 Fahrzeuge bemerkt und die Polizei verständigt.

Bei der Befragung gab der Veranstalter laut Polizei an, dass seine Frau sieben bis acht Leute eingeladen habe. Das Ehepaar erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.