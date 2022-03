Polizei stoppt Autofahrer mit 4,26 Promille bei Lichtenfels

Er war am späten Freitagabend auf der A73 bei Lichtenfels mit seinem Sportgeländewagen in Schlangenlinien unterwegs. Die Verkehrspolizei stoppte ihn. Die Beamten führten bei dem 57-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Und sie staunten nicht schlecht: Das Testgerät zeigte bei dem Mann aus dem oberbayerischen Bad Aibling rekordverdächtige 4,26 Promille Alkohol im Blut an.

Wegen Alkoholisierung von Krankenhaus stationär aufgenommen

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte sich der Autofahrer "nur mit Mühe aus eigener Kraft auf den Beinen halten." Die Beamten stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Autofahrers sicher. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Wegen der starken Alkoholisierung hat ihn das Krankenhaus stationär aufgenommen. Den 57-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.