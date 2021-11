Polizei stößt auf illegales Waffenlager in Regensburg

Die Polizei hat in Regensburg eine illegale Waffensammlung sichergestellt. In einem Dachgeschoss im Norden der Stadt sind zahlreiche Gewehre und diverse Stichwaffen gefunden worden, wie die Polizei mitteilt. Darunter befanden sich auch Maschinengewehre aus dem Zweiten Weltkrieg sowie mehr als 50 Messer, Degen und Bajonette.

Waffen gesammelt ohne politischen Hintergrund

Der Besitzer der Sammlung ist den Behörden bekannt, gegen ihn besteht laut Polizei bereits seit längerer Zeit ein Waffenbesitzverbot. Nähere Angaben zu dem Sammler will die Polizei derzeit nicht machen. Einen politischen Hintergrund gebe es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

LKA-Experten eingeschaltet

Die illegale Sammlung wurde bereits vor einer Woche beschlagnahmt. Die Polizei machte den Fall aber erst am Donnerstag öffentlich. So lange habe es gedauert, die zahlreichen Messer und Gewehre zu inventarisieren, erklärte ein Polizeisprecher dazu. Die Untersuchung der Schusswaffen geht unterdessen weiter. Spezialisten des Landeskriminalamtes in München würden derzeit überprüfen, bei welchen Exemplaren es sich um scharfe Waffen oder gegebenenfalls Deko-Waffen handelt.