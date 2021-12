Polizei stellt immer mehr gefälschte Impfausweise sicher

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz stellt die Polizei immer mehr gefälschte Impfausweise sicher. Das haben die Pressestellen der beiden Polizeipräsidien auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Die Polizei meldet täglich neue Fälle

Es lägen zwar noch keine konkreten Zahlen über die Anzahl der Fälschungen vor, sagte Florian Beck, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Oberpfalz. Die Tendenz sei aber eindeutig steigend und es gebe täglich neue Fälle, in denen die Polizei Ermittlungsverfahren einleitet.

Durch die zuletzt verschärften Corona-Maßnahmen seien die Anreize für die laut Beck "rücksichtslosen Fälschungen" noch einmal deutlich größer geworden. Ein Trend, den auch Christian Obermeier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern, bestätigt. Hinweisgeber für die Polizei seien dabei oft Apotheken, in denen Mitarbeitende Fälschungen anhand der äußeren Erscheinung des gelben Impfpasses oder der Chargen-Nummer feststellen würden.

Fälscher wollen digitales Impf-Zertifikat

Mit den Fälschungen würden die Täter laut Obermeier versuchen, an den QR-Code für das digitale Impfzertifikat zu kommen, um Zugangsbeschränkungen einfacher zu umgehen. Erst am Montag hatte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann mitgeteilt, dass bayerische Polizisten allein in den letzten drei Wochen rund 1.500 falsche Impfnachweise sichergestellt hätten. Es sei außerdem damit zu rechnen, sagte Herrmann, dass die Zahlen weiter steigen werden.

Seit dem 24. November gilt durch eine Gesetzesänderung der Ampel-Koalition jedoch ein neuer Paragraph, in dem die strafrechtlichen Folgen für die Fälscher von Impfnachweisen konkretisiert wurden. Demnach ist sowohl die Herstellung als auch der Gebrauch von "unrichtigen Impfausweisen" strafbar und kann mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe sanktioniert werden.