Polizei stellt 60 Kilogramm illegales Feuerwerk sicher

Fahnder der Grenzpolizei in Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth haben am Wochenende drei Männer mit 60 Kilogramm nicht zugelassener Pyrotechnik in ihrem Auto aufgehalten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde der Kleintransporter bereits am vergangenen Wochenende im Waldsassener Stadtgebiet aufgehalten, nachdem er aus Tschechien eingereist war.

Für Feuerwerkskörper aus Niederlanden angereist

Bei der Überprüfung des Laderaums fand die Polizei 60 Kilogramm Feuerwerkskörper, die die drei Männer im Alter von 22, 28 und 45 Jahren in Tschechien gekauft hatten. Laut Polizei waren die Männer extra aus den Niederlanden angereist, um sich für etwa 900 Euro in Tschechien mit den Feuerwerkskörpern einzudecken, eine Genehmigung für die Einfuhr hatten sie jedoch nicht.

Vor Ort mussten die Drei insgesamt 5.000 Euro bezahlen, bevor sie ihre Reise fortsetzen durften. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten beschlagnahmten die Feuerwerkskörper.

Vermehrt Feuerwerkskörper aus Tschechien sichergestellt

Wie die Polizei Waldsassen weiter mitteilt, wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Feuerwerkskörper aus Tschechien sichergestellt. Neben dem niederländischen Trio stoppte die Polizei am vergangenen Wochenende sechs weitere Reisende mit nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern.

Hohe Geldstrafen für illegale Feuerwerksimporte

Wer verbotenes Feuerwerk trotzdem nach Deutschland einführt, verstößt gegen die Vorschriften des Sprengstoffgesetzes und riskiert zudem eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe. Außerdem muss für die fachgerechte Entsorgung der Feuerwerkskörper aufgekommen werden, welche im Fall der drei Niederländer bei rund 1.000 Euro liegt.