Polizei startet Projekt gegen Protzautofahrer

Protzende Autofahrer, die mit dröhnenden Motoren Anwohner belästigen, beschäftigen die Polizei regelmäßig. In Regensburg startet sie deshalb ein neues Verkehrskonzept, um dem Problem der sogenannten Autoposer entgegenzuwirken.

Mit an Bord: Rallye-Legende Walter Röhrl

Dafür hat sich die Polizei prominente Unterstützung geholt: den früheren Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Der 74-Jährige, der in Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen wohnt, nimmt an der Vorstellung des Konzepts teil und hat auch ein Fahrzeug für eine Vorführung dabei. Außerdem berichten Anwohner von bei Autoprotzern beliebten Straßen, von ihren Erfahrungen.

Problem nicht nur in Regensburg

Beliebte Autoposer-Treffpunkte sind in Niederbayern und der Oberpfalz unter anderem Straßen im Regensburger Innenstadtbereich oder die Graflinger Straße in Deggendorf, so eine Sprecherin der Polizei. Auch Cham und Amberg hätten eine "sehr aktive" Autoposer-Sezene. Außerdem werden häufig Marktplätze genutzt, um getunte Fahrzeuge zu präsentieren.