Polizei setzt Corona-Regeln durch und löst Hochzeitsparty auf

Gäste von Party in Schwabing versuchten durch Fenster zu flüchten

Später am Abend, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei dann über eine laute Party in einer Wohnung in Schwabing-West informiert. Beim Eintreffen der Polizei versuchten einzelne Partygäste zu fliehen, Eine Person verletzte sich bei der Flucht aus einem Fenster leicht. Insgesamt stellte die Polizei zwölf Personen fest und zeigte diese wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz an. Zudem fand die Polizei bei den Partygästen Betäubungsmittel, weshalb es weitere Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gab.

Polizei spricht bisher von einem normalen Wochenende

Die Gesamteinsatzzahlen des Wochenendes im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird das Polizeipräsidium München am Montag bekanntgeben. Eine Sprecherin bezeichnete den Samstag jedoch aus Polizeisicht als "eher normales Wochenende". So seien zum Beispiel keine Sperrungen oder gar Räumungen an Schlittenbergen nötig gewesen