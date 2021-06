19.06.2021, 14:27 Uhr

Polizei schreitet ein: 1.000 Feiernde in Münchner Innenstadt

Eine Ansammlung von feiernden Menschen ist in der Nacht zum Samstag von der Polizei in München aufgelöst worden. Rund 1.000 Personen hatten sich in der Türkenstraße versammelt und Party gemacht. Die Straßenreinigung hatte danach viel zu tun.