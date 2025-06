Polizei schnappt mutmaßlichen Opferstock-Knacker

Die Polizei hat in der Nacht zum vergangenen Sonntag einen Mann erwischt, der für Opferstockaufbrüche im Kreis Tirschenreuth verantwortlich sein soll. Wie es in einer Mitteilung vom heutigen Dienstag heißt, hatte ein aufmerksamer Zeuge den 29-Jährigen beobachtet.

Aufbruch-Werkzeug und Drogen im Wagen des Mannes

Die Polizei stoppte ihn wenig später in seinem Auto. Im Wagen fanden die Beamten zahlreiche Werkzeuge zum Aufbrechen, Gegenstände zum Abzapfen von Treibstoff sowie die Geldkassette eines Opferstockes aus einer Kapelle im Gemeindegebiet Mähring. Außerdem hatte der Mann verschiedene Drogen dabei.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zudem wird ermittelt, ob dem Tatverdächtigen weitere Taten aus der jüngeren Vergangenheit nachgewiesen werden können. So könnte er zwei Opferstöcke aus Kapellen bei Bad Neualbenreuth gestohlen haben und für einen Einbruchsversuch in einen Schuppen in Hardeck sowie einen Einbruch und den Diebstahl von Diesel von einem ehemaligen Firmengelände in Pfudermühle verantwortlich sein.